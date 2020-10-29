﻿الفنان المسرحي نورد الدين دويلة محرك العرائس في ذمة الله

انتقل إلى رحمة الله نورد الدين دويلة، محرك للعرائس وأحد رواد مسرح الطفل، اليوم الخميس بسيدي بلعباس، عن عمر يناهز 62 سنة، بعد معاناة طويلة من المرض، حسبما أعلنه أقاربه على صفحته على فايسبوك.

و كان الفنان المعروف بالتزامه في عالم الفن، قد عمل منذ أزيد من 40 سنة على نشر الفرحة والابتسامة في قلوب وأوجه الشباب خاصة الأطفال بعدما أنتج لصالحهم العديد من المسرحيات وعروض للعرائس.

وبالرغم من المسؤوليات التي أسندت إليه في منصب مدير الشباب والرياضة لولاية سيدي بلعباس، لم يمنع ذلك الفقيد من المشاركة بفعالية مع الشباب على أرض الواقع من خلال تأسيس جمعية "عظيم-فتيحة" لمسرح الطفل وتنظيم عدة ورشات لتصميم وإنجاز شخصيات العرائس.