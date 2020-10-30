كورونا : 319 إصابة جديدة و 195 حالة شفاء و 7 وفيات خلال ال24 ساعة الأخيرة

30/10/2020 - 17:05

أعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا ، الدكتور جمال فورار عن تسجيل  319 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و 7 حالات وفاة خلال ال24 ساعة الأخيرة في الجزائر, في الوقت الذي تماثل فيه 195 مريضا للشفاء.

وخلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية لفيروس (كوفيد-19)  أوضح فورار أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 651 57 حالة منها 319 حالة جديدة (أي بنسبة حدوث تقدر ب 0.7  حالة لكل 100 ألف نسمة)، فيما بلغ العدد الاجمالي للأشخاص الذين تماثلوا للشفاء 40014 حالة.

كما بلغ العدد الاجمالي للوفيات 1956 حالة، حسب فورار الذي أفاد كذلك بأن 48 مريضا يتواجدون حاليا في العناية المركزة.

وأضاف فورار أن هناك 11 ولاية سجلت بها أقل من 9 حالات و27 ولاية لم تسجل أي حالة فيما سجلت 10 ولايات أخرى أكثر من 10 حالات.

وأكد بالمناسبة أن الوضعية الحالية للوباء تستدعي من المواطنين اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، داعيا إياهم إلى الامتثال لقواعد الحجر الصحي والالتزام بارتداء القناع الواقي.

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