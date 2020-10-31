﻿ ستيفاني ويليامز : مسؤولية تنفيذ وقف إطلاق النار " الجوهري" في ليبيا على عاتق الامم المتحدة

أكدت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالوكالة، سيفاني ويليامز، أن الاتفاق على وقف إطلاق النار الدائم الذي تم التوصل إليه خلال محادثات جنيف ضمن لجنة (5+5) يعد إنجازا جوهريا في الصراع، لافتة إلى أن "تنفيذه مسؤولية الأمم المتحدة".

وقالت ويليامز في تصريحات صحفية أن " لجنة 5 +5 ستجتمع قريبا في ليبيا" ، لافتة إلى أن الخطوة المقبلة ستكون العمل على إخراج المرتزقة من البلاد.

وأثنت على التقدم الذي أحرز حتى الآن بين الفرقاء على الساحة الليبية، مذكرة باستئناف رحلات الطيران من طرابلس إلى بنغازي، وإعادة استئناف تصدير النفط الليبي .

وكانت ويليامز قد أعلنت يوم الثلاثاء الماضي أن محادثات السلام المقبلة ستحدد موعد إجراء الانتخابات العامة في ليبيا بعد اتفاق الطرفين المتحاربين على وقف إطلاق النار الأسبوع الماضي ، مؤكدة أن ثمة رغبة واضحة ومباشرة في إجراء انتخابات في أسرع وقت ممكن