"جزائرهم" يتوج بجائزة أحسن فيلم عربي وثائقي طويل بمهرجان الجونة بمصر

توج فيلم "جزائرهم" للمخرجة لينا سويلم بجائزة أفضل فيلم عربي وثائقي طويل بالطبعة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي بمصر التي اختتمت فعالياتها الجمعة.

وعادت سويلم من خلال عملها "جزائرهم" إلى حياة جديها مبروك وعائشة اللذين تطلقا بعد 62 عاما من الحياة الزوجية, ومن خلال هذه القصة الشخصية تغوص المخرجة في ذاكرة المهاجرين الجزائريين الأوائل إلى فرنسا.

ويعتبر "جزائرهم" وهو من إنتاج مشترك جزائري فرنسي ومدته 72 دقيقة أول تجربة وثائقية طويلة في مسار سويلم وهي مخرجة فرنسية الجنسية من أصول فلسطينية جزائرية.

وعادت من جهة أخرى جائزة الجونة الذهبية لأفضل فيلم روائي طويل إلى فيلم "إلى أين تذهبين يا عايدة؟" للبوسنية جاسميلا زبانيتش بينما فاز "الرجل الذي باع ظهره" للتونسية كوثر بن هنية بجائزة أفضل فيلم عربي روائي طويل.

ويهدف مهرجان الجونة السينمائي -الذي تأسس في 2017 إلى وصل صانعي الأفلام من المنطقة العربية بنظرائهم من العالم, وفقا للقائمين عليه.