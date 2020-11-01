المجاهد السعيد حمروش في ذمة الله

توفي المجاهد السعيد حمروش أحد ثوار الولاية الثانية التاريخية (الشمال القسنطيني) اليوم السبت عن عمر ناهز 89 عاما حيث ووري جثمانه الثرى بعد صلاة العصر بالمقبرة المركزية بمدينة قسنطينة بحضور مجاهدين و أقاربه و مسؤولين محليين و جمع من المواطنين.

وقد توفي "عمي السعيد" كما يسميه القسنطينيون صباح اليوم السبت بمنزله العائلي بحي المنظر الجميل، حسب ما علم من أقاربه.

وحسب ما ورد في شهادات بعض المجاهدين، فإن الفقيد و هو ابن شهيد و شقيق رئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش، كان أحد المقربين من الشهيد زيغود يوسف (قائد الولاية الثانية التاريخية).

وللراحل المجاهد السعيد حمروش عديد الإسهامات حول الولاية الثانية التاريخية، خاصة ما تعلق بتنظيم جيش التحرير الوطني إبان الثورة المظفرة، حسب ما تمت الإشارة إليه.