تعديل الدستور: الوزير الأول يؤدي واجبه الاستفتائي

01/11/2020 - 10:09

أدى الوزير الأول عبد العزيز جراد هذا الاحد  واجبه الاستفتائي حول تعديل الدستور على مستوى مدرسة أعمر حيدة بدالي ابراهيم  بالجزائر العاصمة.

و قال جراد عقب أدائه واجبه الانتخابي إن هذا اليوم يعد "يوما لمستقبل الجزائر الجديدة التي نتمناها جميعا لأبنائنا وأحفادنا" مضيفا بأن "الصوت اليوم للشعب والمواطن و لكل واحد الحرية في اختيار الاتجاه الذي يريده ويتمناه لبلده".

و اعتبر الوزير الاول ان هذا اليوم المصادف للفاتح من نوفمبر يعد بالنسبة للشعب الجزائري "تاريخا عريقا و هو تاريخ الشهداء والمجاهدين و الذي استطاع من خلاله أجدادنا وآباؤنا تحرير الوطن".

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