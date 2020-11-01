تعديل الدستور: الوزير الأول يؤدي واجبه الاستفتائي

أدى الوزير الأول عبد العزيز جراد هذا الاحد واجبه الاستفتائي حول تعديل الدستور على مستوى مدرسة أعمر حيدة بدالي ابراهيم بالجزائر العاصمة.

و قال جراد عقب أدائه واجبه الانتخابي إن هذا اليوم يعد "يوما لمستقبل الجزائر الجديدة التي نتمناها جميعا لأبنائنا وأحفادنا" مضيفا بأن "الصوت اليوم للشعب والمواطن و لكل واحد الحرية في اختيار الاتجاه الذي يريده ويتمناه لبلده".

و اعتبر الوزير الاول ان هذا اليوم المصادف للفاتح من نوفمبر يعد بالنسبة للشعب الجزائري "تاريخا عريقا و هو تاريخ الشهداء والمجاهدين و الذي استطاع من خلاله أجدادنا وآباؤنا تحرير الوطن".