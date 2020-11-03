الرئيس تبون "يستجيب للعلاج" وحالته الصحية في "تحسن تدريجي"

03/11/2020 - 17:06

يواصل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، تلقيه العلاج بأحد المستشفيات الألمانية المتخصصة عقب إصابته بفيروس كوفيد-19 المستجد، حسب ما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان لرئاسة الجمهورية، مؤكدا أن الحالة الصحية للرئيس تبون في "تحسن تدريجي".

وجاء في البيان: "يواصل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، تلقيه العلاج بأحد المستشفيات الألمانية المتخصصة، عقب إصابته بفيروس كوفيد-19 المستجد، ويطمئن الطاقم الطبي بأن السيد الرئيس يستجيب للعلاج وحالته الصحية في تحسن تدريجي وفق ما يقتضيه البروتوكول الصحي".

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