وزارة الشؤون الدينية تذكر بالإجراءات المصاحبة لأداء صلاة الجمعة بالمساجد

04/11/2020 - 18:15

ذكرت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف, في بيان  لها هذا الأربعاء, بمجموعة من الإجراءات المصاحبة لأداء صلاة الجمعة, وذلك  بداية من يوم 6 نوفمبر الجاري. 

ومن ابرز هذه الإجراءات التي تأتي طبقا لقرارات مجلس الحكومة المنعقد يوم 14  أكتوبر الفارط, "وجوب الالتزام بما ورد في بيان اللجنة الوزارية للفتوى رقم  24, والمتعلق بفتح المسجد وغلقه, ورفع الأذان ووقت الصلاة والخطبة ومدتها"  وكذا "الالتزام بالإجراءات الصحية الاحترازية حفاظا على سلامة المصلين, وضمانا  للاستمرار بإقامة الجمعة والجماعات, وخاصة الحرص على التباعد الجسدي والسجاد  الخاص وارتداء القناع الواقي وتعقيم اليدين وتجنب المصافحة وغيرها من  الإجراءات التي نص عليها بيان اللجنة الوزارية للفتوى".

كما ذكرت الوزارة في بيانها بان المساجد المعنية بفتح صلاة الجمعة هي تلك التي تم فتحها لاستقبال المصلين في الصلوات الخمس, ولها قرار سابق لإقامة صلاة الجمعة.

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الجزائر, مجتمع

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