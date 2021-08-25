وزارة الشؤون الدينية تدعو الى الالتزام بالبروتوكول الصحي عقب فتح المساجد لصلاتي المغرب والعشاء

دعت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف, في بيان لها اليوم الأربعاء, مديريها عبر الولايات الى السهر على "الالتزام الصارم" بالتدابير الوقائية الصحية, خاصة بعد رفع توقيت الحجر المنزلي الى الساعة العاشرة ليلا وفتح أبواب المساجد لصلاتي المغرب والعشاء.

وجاء في البيان أنه "بعد تغيير توقيت الحجر المنزلي ابتداء من اليوم الأربعاء, فإن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف تدعو مديري الشؤون الدينية والأوقاف عبر الولايات, ومن خلالهم الأئمة والقائمين على المساجد, الى بذل مزيد من الحيطة والحذر والسهر على الالتزام الصارم بالتدابير الوقائية الصحية, خاصة بعد رفع توقيت الحجر المنزلي الى الساعة العاشرة ليلا وفتح أبواب المساجد لصلاتي المغرب والعشاء".