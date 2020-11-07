كورونا : 581 إصابة جديدة و 12 وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة

سجلت 581 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و 12 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة في الجزائر، في الوقت الذي تماثل فيه 273 مريضا للشفاء، حسب ما كشف عنه اليوم السبت الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار.

وخلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية لفيروس (كوفيد-19)،أوضح فورار أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 61381 حالة منها 581 حالة جديدة (أي بنسبة حدوث تقدر ب1,3 حالة لكل 100 ألف نسمة) فيما بلغ العدد الاجمالي للأشخاص الذين تماثلوا للشفاء 41783 حالة.

كما بلغ العدد الاجمالي للوفيات 2036 حالة، حسب فورار الذي أفاد كذلك بأن 58 مريضا يتواجدون حاليا في العناية المركزة.

وأضاف فورار أن هناك 15 ولاية سجلت بها أقل من 9 حالات و 22 ولاية لم تسجل أي حالة، فيما سجلت 11 ولاية أخرى أزيد من 10 حالات.

وأكد بالمناسبة أن الوضعية الحالية للوباء تستدعي من المواطنين اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، داعيا إياهم إلى الامتثال لقواعد الحجر الصحي والالتزام بارتداء القناع الواقي.