كورونا : 642 إصابة جديدة, 288 حالة شفاء و 14 وفاة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

سجلت 642 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و 14 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة في الجزائر, في الوقت الذي تماثل فيه 288 مريضا للشفاء, حسب ما كشف عنه هذا الاثنين الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا, الدكتور جمال فورار.

وخلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية لفيروس (كوفيد-19), أوضح فورار أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 62.693 حالة منها 642 حالة جديدة (أي بنسبة حدوث تقدر 5ر1 حالة لكل 100 ألف نسمة), فيما بلغ العدد الإجمالي للأشخاص الذين تماثلوا للشفاء 42.325 حالة.

كما بلغ العدد الإجمالي للوفيات 2062 حالة, حسب فورار الذي أفاد كذلك بأن 60 مريضا يتواجدون حاليا في العناية المركزة.

وأضاف فورار أن هناك 9 ولاية سجلت بها أقل من 9 حالات و 21 ولاية لم تسجل أي حالة, فيما سجلت 18 ولاية أخرى أزيد من 10 حالات.

وأكد بالمناسبة أن الوضعية الحالية للوباء تستدعي من المواطنين اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية, داعيا إياهم إلى الامتثال لقواعد الحجر الصحي والالتزام بارتداء القناع الواقي.