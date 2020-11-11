اللجنة العلمية: التجمعات وعدم الالتزام بتدابير الوقاية وراء راتفاع حالات الصابة بكورونا

سجلت وزارة الصحة هذا الأربعاء 840 إصابة جديدة بفيروس كورونا وهي أثقل حصيلة تسجلها الجزائر منذ بدء تفشي الوباء في البلاد.

وبحسب أعضاء اللجنة العلمية لمتابعة ورصد تفشي كوفيد19 فإن السبب الذي يقف وراء معاودة الإصابات للارتفاع هو عدم احترام المواطنين لشروط التباعد الاجتماعي وعدم الالتزام بإجراءات الوقاية كارتداء الكمامة إلى جانب عدم التبليغ عن الاصابات.

وفي هذا الصدد يرى عضو اللجنة العلمية رياض مهياوي أن سبب ارتفاع عدد الاصابات بشكل ملحوظ يعود إلى التجمعات بشكل عام والتجمعات العائلية بشكل خاص.

إلى جانب ذلك يشكل اخفاء الإصابة وعدم التبليغ عنها أحد الأسباب المباشرة التي ساهمت في ارتفاع حالات الاصابة بالفيروس بحسب عضو اللجنة العلمية بقاط بركاني الذي أكد أن هذا السلوك من شأنه يشكل خطر على عائلة المريض وزملائه.