تصفيات "كان 2021": الكاميرون يسحق موزمبيق برباعية وكوت ديفوار تستعيد نغمة الانتصارات

انفرد منتخب الكاميرون بصدارة ترتيب المجموعة السادسة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية، عقب فوزه الكبير 4-1 على موزمبيق، يوم الخميس، في إطار الجولة الثالثة، التي شهدت إستعادت منتخب كوت ديفوار نغمة الانتصارات وذلك عقب فوزه على ضيفه منتخب مدغشقر بنتيجة 2-1 لحساب المجموعة الـ11.

وارتفع رصيد المنتخب الكاميروني إلى 7 نقاط، متفوقًا بفارق 3 نقاط على أقرب ملاحقيه منتخب موزمبيق، في حين ظل منتخب الرأس الأخضر الذي تعادل مع ضيفه الرواندي، دون أهداف، في المركز الثالث بثلاث نقاط، وظل المنتخب الرواندي متذيلًا للترتيب بنقطة وحيدة.

واستعاد منتخب كوت ديفوار بدوره نغمة الانتصارات التي غابت عنه في الجولة الماضية بالتصفيات في المجموعة الـ11، وذلك عقب فوزه الصعب 2-1 على ضيفه منتخب مدغشقر، يوم الخميس في الجولة الثالثة للمجموعة.

وارتفع رصيد منتخب كوت ديفوار، إلى ست نقاط ليرتقي إلى الصدارة، متفوقا بفارق المواجهات المباشرة على أقرب ملاحقيه منتخب مدغشقر، المتساوي معه في نفس الرصيد.

ويحتل منتخب إثيوبيا المركز الثالث في ترتيب المجموعة بثلاث نقاط، قبل مواجهة مضيفه منتخب النيجر، متذيل الترتيب بلا نقاط، يوم الجمعة في نفس الجولة.

من جهته تغلب منتخب الكونغو على ضيفه إسواتيني بنتيجة 2-0، اليوم الخميس، في إطار منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة التاسعة، وتقدم المنتخب الكونغولي عن طريق برينس إيبارا، في الدقيقة 81، وبعده بخمس دقائق نجح جونيور ماكييسي في تسجيل الهدف الثاني.

ورفع المنتخب الكونغولي رصيده إلى ست نقاط، في المركز الثاني، بفارق ثلاث نقاط خلف منتخب السنغال المتصدر، الذي فاز يوم الأربعاء على غينيا بيساو بنتيجة 2-0، فيما بقي منتخب إسواتيني بدون أي رصيد، في المركز الأخير.

وتلقى منتخب السودان ضربة جديدة في مشواره بالتصفيات، عقب خسارته 0-2 أمام مضيفه منتخب غانا، يوم الخميس، في الجولة الثالثة بالمجموعة الثالثة.

وتجمد رصيد منتخب السودان، الذي تلقى خسارته الثانية على التوالي في المجموعة، عند ثلاث نقاط في المركز الثالث، بفارق المواجهات المباشرة خلف جنوب أفريقيا، صاحب المركز الثاني، المتساوي معه في نفس الرصيد، الذي يلاقي ضيفه منتخب ساوتومي وبرونسيب، متذيل الترتيب بلا نقاط، يوم الجمعة في الجولة ذاتها.

في المقابل، ارتفع رصيد منتخب غانا، الذي يمتلك أربعة ألقاب في البطولة، إلى تسع نقاط، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، ليعزز موقعه في الصدارة، بعدما حقق انتصاره الثالث على التوالي.

النتائج الجزئية لمباريات الجولة الثالثة من تصفيات كأس إفريقيا للأمم 2021 لكرة القدم التي جرت يومي الأربعاء والخميس والمستمرة الى غاية يوم الثلاثاء القادم:

الأربعاء 11 نوفمبر:

غينيا - التشاد (المجموعة الأولى) 1-0

موريتانيا - بوروندي (المجموعة الخامسة) 1-1

كينيا - جزر القمر (المجموعة السابعة) 1-1

السنغال - غينيا بيساو (المجموعة التاسعة) 2-0

ليبيا - غينيا الاستوائية (المجموعة العاشرة) 2-3

الخميس 12 نوفمبر:

أوغندا - جنوب السودان (المجموعة الثانية) 1-0

غانا - السودان (المجموعة الثالثة) 2-0

الرأس الأخضر - رواندا (المجموعة السادسة) 0-0

الكاميرون - الموزمبيق (المجموعة السادسة) 4-1

زامبيا - بوتسوانا (المجموعة الثامنة) 2-1

الكونغو - إسواتيني (المجموعة التاسعة) 2-0

كوت ديفوار - مدغشقر (المجموعة الحادية عشرة) 2-1

الغابون - غامبيا (المجموعة الرابعة) 2-1

بوركينافاسو- مالاوي (المجموعة الثانية) 3-1

الجزائر - زيمبابوي (المجموعة الثامنة) 3-1

الجمعة 13 نوفمبر:

مالي - ناميبيا (المجموعة الاولى)

جنوب إفريقيا - ساو تومي وبرنسيب (المجموعة الثالثة)

المغرب - إفريقيا الوسطى (المجموعة الخامسة)

تونس - تنزانيا (المجموعة العاشرة)

النيجر - إثيوبيا (المجموعة الحادية عشرة)

نيجيريا - سيراليون (المجموعة الثانية عشرة)

السبت 14 نوفمبر:

جمهورية الكونغو الديمقراطية - أنغولا (المجموعة الرابعة)

مصر - الطوغو (المجموعة السابعة)

البنين - ليسوتو (المجموعة الثانية عشرة)

إثيوبيا - النيجر (المجموعة الحادية عشرة)

سيراليون - نيجيريا (المجموعة الثانية عشرة)

ليسوتو - البنين (المجموعة الثانية عشرة)