كوفيد19: تدابير وقائية اضافية بعد اكتشاف بؤر جديدة للفيروس بتيبازة

إتخذت مصالح ولاية تيبازة جملة من التدابير الوقائية الاضافية بعد اكتشاف "بؤر جديد" لوباء كورونا المستجد، كوفيد 19، حسب ما علم اليوم الجمعة لدى ذات المصالح.

ويتعلق الأمر بإصدار ثلاثة قرارات ولائية تقضي ب"منع الدخول لغابة السعيدية ببلدية بوهارون" و "منع زيارة فضاء النزهة بميناء تيبازة" و كذا "تعليق نشاط النقل الحضري للأشخاص خلال أيام العطل الأسبوعية" و هذا للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، حسب ما افادت به لوأج مديرية التنظيم و الشؤون العامة.

وتعرض القرارات المذكورة سابقا كل من رفض الالتزام بها إلى العقوبات المنصوص عليه في إطار التنظيمات المعمول بها لمكافحة إنتشار وباء كورونا حماية للصحة العمومية، حسب المصادر.

وقد اكتشفت الفرق الطبية المكلفة بإجراء التحقيقات الوبائية، سبعة بؤر جديدة عبر مختلف مناطق ولاية تيبازة ما جعلها توصي بتشديد الرقابة و الإجراءات الوقائية لمواجهة إنتشار الفيروس، حسب ما أفاد به من جانبه مدير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات، محمد بورحلة.

وأضاف المسؤول أن البؤر الجديدة المكتشفة تخص مناطق كل من "خميستي و الشعيبة، و عين تاقورايت و فوكة و بواسماعيل" مشيرا إلى أن التحقيقات جارية لمحاصرة الوباء بهذه المناطق إلى جانب مواصلة نفس التحقيقات بالمناطق الأخرى التي أعلن عنها سابقا كبؤر للوباء و هي "حجوط و بورقيقة و أحمر العين".

وفي هذا السياق، تحذر مديرية الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات بتيبازة من تفشي إنتشار فيروس كورونا داعية إلى ضرورة التقيد بالإجراءات الوقائية التي تؤكد عليها اللجنة العلمية الوطنية المكلفة بمتابعة التطورات الصحية جراء الجائحة.

من جهة أخرى باشرت مختلف المصالح المجندة لمواجهة تفشي الفيروس، حملات تعقيم واسعة عبر الشوارع و المدن و الإدارات و المرافق العمومية فيما شددت مصالح الأمن الرقابة على المحلات و الفضاءات التجارية و الأماكن العمومية لفرض التقيد بالكفاءات التجارية.

وطلب من أصحاب المقاهي و محلات الإطعام السريع تعليق نشاط القاعات و التجمعات داخل تلك الفضاءات منذ أن فرضت مؤخرا الحكومة تدابير وقائية جديدة على عدد من الولايات، منهم ولاية تيبازة أين فرض عليها حجر جزئي من الثامنة مساء إلى الخامسة صباحا من كل يوم.

وتراقب مصالح الأمن عن كثب من خلال نقاط المراقبة السيارات لفرض عليهم وضع القناع الواقي من إنتشار الوباء.