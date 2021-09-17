السماح بعودة الجمهور الى الملاعب والقاعات الرياضية شريطة تقديم الجواز الصحي

قررت وزارة الشباب والرياضة السماح بعودة الجمهور إلى الملاعب والقاعات الرياضية مجددا "شريطة تقديم الجواز الصحي"، حسبما أوردته الوصاية في بيان لها أمس الخميس.

وأفادت الوزارة في بيانها "تذكيرا لقرار السيد الوزير الأول الصادر يوم الـ13 سبتمبر 2021 القاضي بتخفيف التدابير الصحية، وفي إطار استئناف الأنشطة الرياضية والشبانية، تقرر فتح جميع المنشآت الرياضية العمومية و الخاصة واستئناف الأنشطة والمنافسات ألرياضية في كل الاختصاصات وذلك في ظل الاحترام الصارم للبروتوكول الصحي المعتمد".

واضاف البيان "سيتم فتح الملاعب والقاعات الرياضية للمناصرين في مختلف الرياضات شريطة تقديم الجواز الصحي (pass sanitaire) الذي يثبت تلقي اللقاح".

وجاء في بيان الوزارة آنذاك "في إطار استئناف الأنشطة الرياضية تحسبا للمنافسات الرياضية الهامة على رأسها ألعاب البحر الأبيض المتوسط-2022 بوهران، وحتى يتسنى لفرقنا الوطنية التحضير في أحسن الظروف تحسبا لانطلاق مختلف البطولات الوطنية وبعد موافقة مصالح الوزير الأول، تقرر فتح المنشآت الرياضية العمومية والخاصة واستئناف الأنشطة والمنافسات الرياضية في كل الاختصاصات بداية من يوم الاثنين الـ 6 سبتمبر".

وأكد البيان أن إعادة فتح جميع هاته المنشآت الرياضية "سيكون خاضعا لتقديم الجواز الصحي الذي يثبت تلقي اللقاح من طرف مسيري هذه المرافق ومستعمليها والامتثال الصارم للبروتكول الصحي المعتمد لمجابهة تفشي فيروس كورونا".