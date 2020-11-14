كورونا : 844 إصابة جديدة و 420 حالة شفاء و 14 وفيات خلال ال24 ساعة الأخيرة

أعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا الدكتور جمال فورار عن تسجيل 844 إصابة جديدة بفيروس كورونا كوفيد-19 و 14 حالة وفاة خلال ال24 ساعة الأخيرة في الجزائر, في الوقت الذي تماثل فيه 420 مريضا للشفاء.

﻿﻿ وخلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية لفيروس (كوفيد-19)، أوضح السيد فورار أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 66819 منها 844 حالة جديدة (أي بنسبة حدوث تقدر بــــ 9ر1حالة لكل 100 ألف نسمة)، فيما بلغ العدد الاجمالي للأشخاص الذين تماثلوا للشفاء 44199 حالة.

كما بلغ العدد الاجمالي للوفيات 2139حالة، حسب السيد فورار الذي أفاد كذلك بأن 42 مريضا يتواجدون حاليا في العناية المركزة.

وأضاف السيد فورار أن هناك 14 ولاية سجلت بها أقل من 9 حالات و13 ولاية لم تسجل أي حالة، فيما سجلت 21 ولايات أخرى أكثر من 10 حالات.

وأكد بالمناسبة أن الوضعية الحالية للوباء تستدعي من المواطنين اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، داعيا إياهم إلى الامتثال لقواعد الحجر الصحي والالتزام بارتداء القناع الواقي.