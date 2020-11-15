تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021: "الخضر" من أجل اكمال المهمة بهراري

يسعى المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم، الذي لم ينهزم منذ 21 مباراة، إلى ترسيم تأهله إلى نهائيات كأس افريقيا للأمم2021 بالكاميرون، خلال مواجهته لنظيره الزيمبابوي يوم غد الاثنين بهراري، برسم الجولة الرابعة عن المجموعة الثامنة من التصفيات.

فبعد الفوز الثالث على التوالي في التصفيات، الذي كان أمام ذات المنافس 3-1 يوم الخميس الفارط بملعب 5 جويلية بالعاصمة، يطمح "الخضر" إلى انتزاع تأشيرة التأهل بشكل رسمي إلى النهائيات القارية، قبل آخر جولتين من التصفيات التي تختتم في مارس المقبل.

وصرح الناخب الوطني جمال بلماضي "نريد تحقيق التأهل في أسرع وقت ممكن، وذلك من خلال اللقاء المقبل من أجل السماح للاعبين بمواصلة المشوار دون ضغط و إظهار قدراتهم"، متوقعا أن تكون الظروف "جد صعبة" في هراري.

وبالرغم من تواجدهم في الصدارة ب9 نقاط وبفارق مريح عن الملاحق زيمبابوي بخمس خطوات، إلا أن "محاربي الصحراء" سيدخلون المواجهة بنية تفادي أي تعثر أمام منتخب قادر على خلق صعوبات.

وفيما يخص التعداد، فإن الخيارات ستكون متاحة للمدرب الوطني من أجل وضع المخطط التكتيكي الذي يراه الأنسب لهذه الموقعة، بما أن التشكيلة لم تسجل اي غيابات.

وصحيح أن بلماضي لا يرغب في إحداث "ثورة" في التشكيلة التي خاضت مباراة الخميس الفارط، إلا أنه من المرتقب أن يجري تغييرين اثنين على ال11 لاعبا أساسيا الذين بدأوا مباراة الذهاب.

فمن المنتظر ان تعرف النخبة الوطنية عودة المدافع القوي، جمال بلعمري، الذي أقحم كبديل في اللقاء الاخير، بسبب معاناته من إصابة على مستوى الكاحل. نفس الشيء بالنسبة لزميله عدلان قديورة الذي، هو ايضا، دخل في الشوط الثاني من مقابلة الخميس.

وتنتظر زملاء الحارس رايس وهاب مبولحي مهمتان خلال هذه المواجهة الأولى تتمثل في ضمان تأشيرة "الكان" للدفاع عن لقبهم القاري، والثانية في الاقتراب أكثر من الرقم القياسي الذي بحوزة المنتخب المصري ب24 مباراة دون خسارة.

من جهته، يسعى منتخب زيمبابوي، الذي تلقى اول خسارة له في التصفيات يوم الخميس الفارط، الى تدارك أوضاعه بهدف الحفاظ على حظوظه في بلوغ الموعد الافريقي، شأنه شأن زامبيا التي أنعشت آمالها في البقاء ضمن سباق التأهل بالفوز على بوتسوانا، التي يدربها الجزائري عادل عمروش، بنتيجة 2-1، محققة أول ثلاث نقاط في رصيدها.

وأكد مدرب زيمبابوي، الكرواتي زدرافكو لوغاروسيتش، للصحافة المحلية انه يعتزم إحداث تغييرات على التشكيلة تحسبا لمباراة الاثنين.

ومعلوم أن تعداد "المحاربين" يسجل غياب الحارس الفيس شيبيزيزي المصاب خلال مباراة الجولة الثالثة امام الجزائر بملعب 5 جويلية، حيث تم تعويضه ببيتروس مهاري (بلاتينيوم).

ويدير هذه المواجهة ثلاثي تحكيم سوداني بقيادة الحكم الرئيسي محمود اسماعيل ومساعدة مواطنيه محمد عبد الله ابراهيم واحمد ناجي صباحي.