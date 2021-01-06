الإذاعة الجزائرية تـعلن عن بــرنـامج خــاص إحتفـاء بالسنة الأمازيغية الجديدة

أعلنت الإذاعة الجزائرية أنها خصصت برمجة خاصة اعتبارا من 10 إلى 14جانفي الجاري تسلط خلالها الضوء على التراث الوطني الأمازيغي ، وذلك في إطار الاحتفال بالسنة الأمازيغية الجديدة 12 يناير 2971/2021.

وأوضحت الإذاعة الجزائرية، في بيان، هذا الأربعاء، أنها ستخصص عبر قنواتها الوطنية والموضوعاتية والجهوية من 10 إلى 14 جانفي 2021 حزمة من البرامج والروبورتاجات وكذا الحصص الترفيهية والمنوعات تبث خلال هذا الأسبوع تطرح في مضامينها مواضيع متنوعة للاحتفاء بالتراث الوطني الأمازيغي بكل تنوعاته اللسانية المستعملة عبر التراب الوطني وبأبعاده المختلفة والذي صنفت منظمة اليونسكو جزءا كبيرا منه ضمن التراث المادي واللامادي للإنسانية.

و أشارت الإذاعة الجزائرية إلى أنها ستأخذ مستمعيها خلال هذا الأسبوع في جولة نحو أعماق هذا التراث الضارب في التاريخ لإثراء معارف المستمعين حول شخصيات مرموقة ساهمت في إرساء الهوية الوطنية وديمومتها عبر العصور على غرار سيفاقس، يوبا الأول، يوبا الثاني، ماسينيسا، يوغرطة، تينهينانن، بولوغين وغيرهم من خلال تقديم بورتريهات تخصص لهم وتبث على جميع القنوات.

كما قررت تخصيص جسور إذاعية للتواصل مع جمهورها من عديد مناطق الوطن لاستذكار المغزى المتعدد الأبعاد الذي يثيره الناير في كل جزائري من خلال استحضار التاريخ والثقافة والانثروبولوجيا وكذا تقاليد الطبخ وفنون اللباس و الموسيقى .

المصدر : الإذاعة الجزائرية