حلايمية: "الأهم في محافظة الخضر على الديناميكية"

أكد الظهير الدولي الجزائري رضا حلايمية، هذا الثلاثاء، "ضرورة محافظة الخضر على الديناميكية"، بعد نجاح تشكيلة الناخب الوطني جمال بلماضي في افتكاك نقطة من تنقلها الشاق إلى زيمبابوي (2 – 2) وتأهلها إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا المقررة بالكاميرون عام 2021.

في حوار بثته القناة الرسمية للاتحاد الجزائرية لكرة القدم على شبكة "يوتيوب"، قال حلايمية (24 سنة): "قدمت كل ما لدي فوق أرضية الميدان، وأشكر المدرب بلماضي الذي وضع ثقته بي، وأتمنى تقديم مردود أفضل مستقبلا، علمًا أني لم أشعر بأني لاعب جديد، كون اللاعبين سهّلوا إدماجي".

وشارك حلايمية أساسيًا خلال المباراتين الأخيرتين للخضر أمام زيمبابوي لحساب الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس إفريقيا للأمم القادمة، وصرّح ابن الباهية وهران: "لا يمكن القول بأني ضمنت مكانتي كلاعب أساسي، فالذي يكون أحسن جاهزية ضمن المجموعة سيلعب، ونحن نشكل مجموعة متماسكة والأحسن يكون على أرضية الميدان".

وكان اللاعب السابق لمولودية وهران وراء تسجيل الهدف الأول لأندي ديلور عبر تمريرة حاسمة وهي الأولى له مع المنتخب الجزائري، وعلّق بهذا الخصوص: "أنا فخور بتمريرتي الحاسمة، لقد قدمت كل ما لدي، وهو ما سيشجعني كثيرا في المواعيد المقبلة".

و ختم بالقول: "عدنا بنقطة ثمينة أهلتنا لكان-2021، ونتوفر على تشكيلة ممتازة، وعلينا المواصلة بنفس الوتيرة ومواصلة العمل وسدّ الثغرات، من أجل تفادي استقبال أهداف كثيرة، وذلك مرهون باتباع تعليمات المدرب الوطني".