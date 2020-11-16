وصول 60 طنا من المساعدات الإنسانية المخصصة للشعب الصحراوي إلى مطار تندوف

وصلت صباح اليوم الاثنين الى مطار الرائد فراج بتندوف طائرتان عسكرتان تابعتان للقوات الجوية الجزائرية محملتين ب60 طنا من المساعدات الإنسانية التي ستوزع لاحقا على الشعب الصحراوي بمخيمات اللاجئين.

وكان في استقبال هذه المساعدات التي تتضمن مختلف المواد الغذائية والمعدات الصيدلانية والتي تم شحنها من القاعدة الجوية لبوفاريك (البليدة) أمس الأحد السلطات المدنية والعسكرية باتجاه ولاية تندوف بالتعاون مع إطارات الهلال الأحمر الجزائري.

وكانت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري سعيدة بن حبيلس كشفت خلال اشرافها على شحن هذه المساعدات بحضور قائد القاعدة الجوية لبوفاريك العميد جنادبية فوزي والسفير الصحراوي بالجزائر عبد القادر طالب عمري وممثل المفوضية السامية للاجئين أوغوستينو مولاس أن هذه المساعدات تتمثل في مواد غذائية أساسية وكذا مواد تعقيم وتطهير، مشيرة إلى أن هذه المبادرة الإنسانية تدخل في إطار "الدعم الدائم والثابت من طرف الشعب الجزائري للشعب الصحراوي الشقيق الذي يعاني ظروفا إنسانية صعبة"

وأشادت بالمناسبة بدور الجيش الوطني الشعبي في "دعم العمليات الإنسانية بصفة عامة والعمليات التي يبادر بها الهلال الأحمر الجزائري باعتباره الذراع الإنساني للسلطات العمومية ".

وبذات المناسبة أيضا قدم السفير الصحراوي شكره للشعب الجزائري على دعمه ووقوفه الى جانب الشعب الصحراوي مشيدا في نفس الوقت بالجهود التي يقوم بها الجيش الوطني الشعبي في نقل المساعدات الإنسانية للاجئين الصحراويين.