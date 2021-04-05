وصول 60 طن من المساعدات الغذائية إلى النيجر

05/04/2021 - 11:50

تم الأحد بمطار نيامي بالنيجر، نقل وتسليم شحنة من المساعدات الإنسانية متمثلة في 60 طن من المواد الغذائية المختلفة، مقدمة من طرف الهلال الأحمر الجزائري لفائدة دولة النيجر، وذلك على متن طائرتي  نقل عسكريتين للجيش الوطني الشعبي.

هذه المساعدات الإنسانية، التي تم شحنها يوم السبت الفارط بالقاعدة الجوية بوفاريك الناحية العسكرية الأولى، تدخل في إطار التضامن وتمتين العلاقات مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة وتعكس المرافقة الدائمة للجيش الوطني الشعبي في المساهمة في مثل هذه المهام النبيلة.

جدير بالذكر، أن رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، سعيدة بن حبيلس، قد أشرفت يوم السبت الفارط بالقاعدة الجوية ببوفاريك على عملية  الشحن. وأوضحت بن حبليس أن هذه الالتفاتة الإنسانية "النابعة من قيم الشعب الجزائري" تدخل ضمن عادات وتقاليد الجزائر للتعبير عن تضامنها مع الشعوب بصفة عامة ودول الجوار بصفة خاصة. كما أعربت رئيسة هذه المنظمة الإنسانية عن شكرها للجيش الوطني الشعبي لمرافقته واستعداده التام لإنجاح هذه المبادرات التضامنية.

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