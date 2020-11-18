وزير الصيد البحري : "إعداد دفتر شروط جديد متعلق بالاستثمارات في صناعة تربية المائيات"

أعلن وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، سيد أحمد فروخي، يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، عن إعداد دفتر شروط جديد متعلق بتمويل الاستثمارات في قطاع صناعة تربية المائيات.

وفي تصريح عقب اختتام ورشة العمل الوطنية الأولى حول تطوير الصناعة في قطاع تربية المائيات التي عقدت عن طريق التواصل المرئي عن بعد بمشاركة المستثمرين والبنوك وشركات التأمين، أكد فروخي على اهمية الاستثمار في هذه الصناعة، لا سيما في صناعة الأقفاص العائمة.

وأكد وزير الصيد البحري أن "هذه الصناعة المحلية ستمكن من التقليل من تكلفة المعدات المستوردة بالعملة الصعبة وكذا تكاليف الإنتاج في مجال تربية المائيات التي ستؤثر بالضرورة على أسعار الأسماك".

وأوضح أن دفتر الشروط الجديد يستند على ترقية تربية المائيات من خلال اشراك الخبراء والباحثين والانضمام الى استراتيجية التنمية المستدامة للقطاع في افق عام 2024.

وخلال هذا الاجتماع أوصى وزير الصيد البحري الفاعلين في قطاع تربية المائيات بإعداد منصة رقمية تحتوي على البيانات المتعلقة بالمستثمرين من أجل تطوير معدات صناعة تربية المائيات في الجزائر.

"وتمكن المنصة من خلق تناسق بين المنتجين والصناعيين واصحاب المشاريع من أجل تطوير إنتاج معدات تربية المائيات، حسب احتياجات متعاملي القطاع الخاص قصد التقليل التدريجي للواردات".

وقال الوزير"من الضروري الانتقال من نشاط الكفاف إلى ممارسة تربية المائيات الاحترافية واسعة النطاق والحديثة، وذلك من خلال تصنيع نشاط تربية المائيات الذي يلعب دورًا مهمًا في الإنتاج والنمو الاقتصادي".

وتابع يقول أن الأهداف التي حددتها استراتيجية القطاع ترتكز على تشجيع الإنتاج الوطني من خلال الاستثمار ومرافقة اصحاب المشاريع لا سيما فيما يخص تطوير الأنشطة الملحقة.

في الوقت الحالي يتم استيراد معظم المعدات المستخدمة في تربية المائيات، مما يجعل تكاليف الإنتاج باهظة الثمن حسبما اوضح المبادرون بهذه الورشة التي عقدت في مقر الوزارة، مع التطرق إلى الصعوبات المتعلقة بإصلاح او استخلاف المعدات المعطلة التي تؤدي إلى زيادة تكاليف التسيير.

أما بالنسبة للاستثمارات المُنجزة في قطاع تربية المائيات فقد اكدوا أن هذا القطاع المزدهر يضم أكثر من 70 مزرعة مائية ومزرعة قارية في مرحلة الاستغلال.

ومن أجل ضمان التنمية المستقرة والمستدامة لهذا النشاط أوصى المشاركون في الورشة بوضع استراتيجية تمكن من الجمع بين المهارات في هندسة تربية المائيات الضرورية لتطوير تجهيزات ومعدات تربية المائيات المكيفة والتي تستجيب للمعايير الدولية.

وحذر الخبراء كذلك من أن الاعتماد المفرط على استيراد المعدات قد يؤدي لتوليد العوامل التي تحُد من تطوير الأنشطة الملحقة ومن هنا تأتي ضرورة تطوير هذه الصناعة.

وقد مكنت الورشة الخاصة بتنمية صناعة تربية المائيات الأطراف من إجراء تقييم لتحديد القدرات التصنيعية لتجهيزات ومعدات تربية المائيات في الجزائر.

كما أتاحت هذه الورشة مناقشة الطرق والوسائل التي يجب اعتمادها لترقية وتطوير مجمع صناعي لتصنيع تجهيزات ومعدات تربية المائيات (أقفاص وشباك وعوامات وبائعون وسلاسل إرساء وغيرها) لتحسين كفاءة مؤسسات تربية المائيات.