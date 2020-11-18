توقيف الإرهابي الحسين ولد عمار ولد مغنية المدعو "مايس" بتمنراست

تمكنت المصالح المختصة لوزارة الدفاع الوطني, أول أمس الاثنين, من توقيف الإرهابي الحسين ولد عمار ولد مغنية المدعو "مايس" بمنطقة تيمياوين بولاية تمنراست/ الناحية العسكرية السادسة/, حسب ما أفاد به اليوم الأربعاء بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح المصدر ذاته أنه "في إطار عمليات مكافحة الإرهاب وعلى إثر استغلال المعلومات الأمنية, تمكنت المصالح المختصة لوزارة الدفاع الوطني, يوم 16 نوفمبر 2020 في تيمياوين بتمنراست/ الناحية العسكرية السادسة, من توقيف الإرهابي الحسين ولد عمار ولد مغنية المدعو (مايس)".

وأشار البيان إلى أنه "تم إلقاء القبض على هذا المجرم البالغ من العمر 32 سنة, بعد المتابعة الدقيقة لتحركاته المشبوهة فور دخوله الحدود الوطنية", مضيفا أنه "يعتبر من بين المستفيدين من الصفقة التي أسفرت بعد مفاوضات قادتها أطراف أجنبية على إطلاق السلطات المالية لسراح أكثر من (200) إرهابي شهرأكتوبر الماضي, وهذا, زيادة على دفع فدية مالية معتبرة للجماعات الإرهابية مقابل الإفراج عن ثلاثة رهائن".

وتأتي هذه العملية النوعية -يضيف المصدر- "لتؤكد, مرة أخرى, مدى عزم وحدات الجيش الوطني الشعبي على مواصلة إنجازاتها في ميدان مكافحة الإرهاب, كما تكشف, على صعيد آخر, على مثل هذه التصرفات المشبوهة والمنافية للقرارات الأممية التي تجرم دفع الفدية للجماعات الإرهابية.