وزارة الدفاع الوطني:توقيف 47 تاجر مخدرات خلال أسبوع

تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي ومصالح الدرك الوطني وحراس الحدود، خلال عمليات مختلفة عبر مختلف النواحي العسكرية، من توقيف 47 تاجر مخدرات وضبط حوالي 17 قنطار من المخدرات وكمية من الأقراص المهلوسة، حسب حصيلة كشفت عنها هذا الأربعاء وزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار مهامها النبيلة في الدفاع عن التراب الوطني وتأمينه ضد مختلف التهديدات، نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 26 ماي إلى 01 جوان 2021 عدة عمليات، تؤكد التزام قواتنا المسلحة بالحفاظ على الأمن والسكينة ببلادنا".

وأشارت الحصيلة إلى أنه "في إطار محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى القضاء على آفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي ومصالح الدرك الوطني وحراس الحدود بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة، 26 تاجر مخدرات وضبطت 16 قنطار و66 كيلوغرام من الكيف المعالج و1،1 كيلوغرام من مادة الكوكايين و2605 قرص مهلوس حاولت المجموعات الإجرامية إدخالها عبر الحدود مع المغرب، في حين تم توقيف 21 تاجر مخدرات وحجز 36 كيلوغرام من الكيف المعالج و24760 قرص مهلوس خلال عمليات مختلفة عبر نواحي عسكرية أخرى".

من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وعين قزام وبرج باجي مختار وجانت "99 شخصا وحجزت 20 مركبة و119 مولدا كهربائيا و78 مطرقة ضغط ومعدات تفجير وكذا تجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، بالإضافة إلى 57 كيس من خليط خام الذهب والحجارة و24،5 طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب، بينما تم ضبط 4639 وحدة من مختلف المشروبات و44 قنطار من مادة التبغ خلال عمليات منفصلة نُفذت بكل من ورقلة وبسكرة والجلفة".

كما أحبط حراس الحدود محاولات تهريب "كميات كبيرة من الوقود تقدر بـ 21717 لتر بكل من تبسة والطارف وسوق أهراس وتمنراست وتندوف".