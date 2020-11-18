الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا : إحالة ملف بوتفليقة السعيد وطرطاق عثمان و لويزة حنون و مدين محمد على مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة

أصدرت الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا هذا الأربعاء قرارا في قضية الطعن بالنقض الذي رفعه كل من النائب العام العسكري لدى مجلس الاستئناف بالبليدة و بوتفليقة السعيد وطرطاق عثمان ولويزة حنون ومدين محمد بقبول الطعون بالنقض مع إحالة القضية و الأطراف على مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة.

وأوضح بيان للنائب العام للمحكمة العليا أنه "بتاريخ اليوم 18 نوفمبر 2020 أصدرت الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا -القسم الثالث- قرارا في قضية الطعن بالنقض, الذي رفعه كل من النائب العام العسكري لدى مجلس الاستئناف بالبليدة و بوتفليقة السعيد وطرطاق عثمان ولويزة حنون ومدين محمد قضى بقبول الطعون بالنقض شكلا و في الموضوع بنقض و إبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية والأطراف على مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة مشكلا من تشكيلة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون".