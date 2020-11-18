العاب القوى: البطولة الإفريقية من 1 إلى 5 جوان 2021 بوهران

18/11/2020 - 17:20

  تقام بطولة إفريقيا لألعاب القوى في الفترة  الممتدة  من 1 إلى 5 جوان 2021 بوهران, حسب الاتحادية الجزائرية لألعاب القوى.

وأوضحت الهيئة الفدرالية أنها " تلقت موافقة وزارة الشباب  والرياضة  لتنظيم البطولة الإفريقية 2021  بوهران, حيث أن أشغال تقدمت بشكل ملحوظ  بالملعب الذي سيحتضن الحدث الرياضي."

وأضافت: " الكنفدرالية الإفريقية لألعاب القوى هي الأخرى, نشرت رزنامة  موسم 2021, الذي يشمل ايضا بطولة افريقيا للعدو الريفي , المقررة من 6 إلى 7  مارس بالطوغو , إضافة إلى تجمع الرابطة  الماسية,  بالرباط  ( المغرب).

وتحضر النخبة الوطنية لألعاب القوى لمختلف المواعيد الدولية المذكورة  آنفا, على مستوى مركز تيكجدة ( البويرة), مع تسجيل غيابات, سيما عند السيدات  أمثال بريزة غزلاني, ريهام سناني, آمينة بتيش ومليسة تولوم .

وتضاف قائمة الغيابات هذه إلى ثلاث حالات ايجابية لفيروس كورونا ( مدرب,  رياضي ومدلك), الذين انسحبوا مباشرة من المجموعة .

وأشارت الاتحادية إلى أن هذا التربص الذي انطلق في 11 نوفمبر, سيتواصل  بمركز الترفيه بتيكجدة حتى 2 ديسمبر المقبل, مؤكدة إمكانية انضمام بعض  الرياضيين المذكورين إلى المجموعة, قبل انتهاء التجمع التحضيري , الموجه إلى  الرياضيين المختصين في العدو الريفي , المسافات نصف الطويلة والمشي.

وتعتزم المديرية الفنية الوطنية تنظيم تربص لفائدة الرياضيين المختصين في السباقات التقنية, لكن لم تحدد بعد المكان الذي سيجرى فيه.

 وكانت البطولة الإفريقية لألعاب القوى- 2021 , مقررة مبدئيا في وهران  ,  لكن  الاتحادية فكرت في نقلها إلى  بملعب 5 جويلية , قبل أن تتراجع ر وتُرسّم  ملعب وهران لاحتضانها وهو نفس الموقع  الذي سيكون مسرحا لألعاب البحر الأبيض  المتوسط- 2022 .

المصدر: واج

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