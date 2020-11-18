العاب القوى: البطولة الإفريقية من 1 إلى 5 جوان 2021 بوهران

تقام بطولة إفريقيا لألعاب القوى في الفترة الممتدة من 1 إلى 5 جوان 2021 بوهران, حسب الاتحادية الجزائرية لألعاب القوى.

وأوضحت الهيئة الفدرالية أنها " تلقت موافقة وزارة الشباب والرياضة لتنظيم البطولة الإفريقية 2021 بوهران, حيث أن أشغال تقدمت بشكل ملحوظ بالملعب الذي سيحتضن الحدث الرياضي."

وأضافت: " الكنفدرالية الإفريقية لألعاب القوى هي الأخرى, نشرت رزنامة موسم 2021, الذي يشمل ايضا بطولة افريقيا للعدو الريفي , المقررة من 6 إلى 7 مارس بالطوغو , إضافة إلى تجمع الرابطة الماسية, بالرباط ( المغرب).

وتحضر النخبة الوطنية لألعاب القوى لمختلف المواعيد الدولية المذكورة آنفا, على مستوى مركز تيكجدة ( البويرة), مع تسجيل غيابات, سيما عند السيدات أمثال بريزة غزلاني, ريهام سناني, آمينة بتيش ومليسة تولوم .

وتضاف قائمة الغيابات هذه إلى ثلاث حالات ايجابية لفيروس كورونا ( مدرب, رياضي ومدلك), الذين انسحبوا مباشرة من المجموعة .

وأشارت الاتحادية إلى أن هذا التربص الذي انطلق في 11 نوفمبر, سيتواصل بمركز الترفيه بتيكجدة حتى 2 ديسمبر المقبل, مؤكدة إمكانية انضمام بعض الرياضيين المذكورين إلى المجموعة, قبل انتهاء التجمع التحضيري , الموجه إلى الرياضيين المختصين في العدو الريفي , المسافات نصف الطويلة والمشي.

وتعتزم المديرية الفنية الوطنية تنظيم تربص لفائدة الرياضيين المختصين في السباقات التقنية, لكن لم تحدد بعد المكان الذي سيجرى فيه.

وكانت البطولة الإفريقية لألعاب القوى- 2021 , مقررة مبدئيا في وهران , لكن الاتحادية فكرت في نقلها إلى بملعب 5 جويلية , قبل أن تتراجع ر وتُرسّم ملعب وهران لاحتضانها وهو نفس الموقع الذي سيكون مسرحا لألعاب البحر الأبيض المتوسط- 2022 .

المصدر: واج