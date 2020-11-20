السيدة ميركل تعرب عن ارتياحها لتماثل الرئيس تبون للشفاء جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد

تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم الجمعة في المستشفى الذي يعالج فيه بألمانيا رسالة من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اعربت له فيها عن ارتياحها لتماثله للشفاء جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد.

و جاء في رسالة المستشارة الألمانية "أعرب لكم عن خالص تمنياتي بالشجاعة والقوة لمواصلة فترة النقاهة".