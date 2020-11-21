29 لعبة مجانية للهاتف المحمول تساعدك في التخلص من القلق والتوتر

في حين ألعاب الهاتف المحمول وسيلة إضافية لتضييع الوقت، لكن لا نستطيع أن ننكر كذلك دورها في تخفيف التوتر وإزالة القلق.

فإذا كنت من أولئك الذين يجهدون أنفسهم في التفكير طوال الوقت فقد يساعدك الانغماس في لعبة ما على التوقف عن التفكير السلبي، وبالتالي تخفيف القلق والتوتر المصاحبين عادة للتفكير الزائد.

ومن فترة لأخرى لا بأس أحياناً بالانفصال تماماً عن الواقع لتأخذ استراحة من عوامل الضغط والتوتر.

وإذا كنت لا تعرف من أين تبدأ، فإليك قائمة بأفضل الألعاب التي يمكنك تحميلها مجاناً على هاتفك المحمول التي ستساعدك في هذه المهمة:

أفضل ألعاب الهاتف المحمول

وفقاً لما ورد في مجلة SELF الأمريكية، قد ترغب في تحميل إحدى الألعاب التالية:

1. لعبة Candy Crush Saga (على أندرويد وآي أو إس): بألوانها الزاهية ونمطها الرتيب تشكل هذه اللعبة مصدراً رائعاً للإلهاء.

2. لعبة 2048 (على أندرويد وآي أو إس): على ما يبدو فإن لعبة تحريك المربعات وجمع الأرقام معاً لا تزال مفيدة.

3. لعبة Two Dots (على أندرويد وآي أو إس): ببساطة تقوم هذه اللعبة على رسم خطوط بين النقاط.

4. لعبة I Love Hue (على أندرويد وآي أو إس): استمتع بألوانٍ هادئة ولطيفة إبان ترتيب المربعات في أطيافٍ متماثلة.

5. لعبة Yahtzee With Buddies (على أندرويد وآي أو إس): لعبة النرد التقليدية التي تعرفها وتحبها.

6. لعبة Cooking Diary (على أندرويد وآي أو إس): لعبة محاكاة للمطاعم ستجعلك تفتقد تناول الطعام في الخارج، ولكنّها ستكون فعّالةً أكثر في إضاعة الوقت.

7. لعبة Solitaire (على أندرويد وآي أو إس): أحياناً ترغب في بعض البساطة بلعبة أوراق فردية.

8. لعبة Disney Emoji Blitz (على أندرويد وآي أو إس): لعبة المطابقة البسيطة هذه تصير أكثر مرحاً بفضل وجود شخصيات ديزني المحبوبة.

9. لعبة 100! Color (على أندرويد وآي أو إس): عليك كشف الألوان المتطابقة لتنظيف اللوح. وهذا كل شيء!

10. لعبة Pokémon Café Mix (على أندرويد وآي أو إس): هل تحب البوكيمون والألغاز؟ هذه هي اللعبة الأنسب لك إذاً.

11. لعبة Homescapes (على أندرويد وآي أو إس): تخيّل لو كان منزلك عبارةً عن سلسلة من غرف الهروب، ستمنحك هذه اللعبة تجربة ذلك.

12. لعبة Bejeweled Classic (على أندرويد وآي أو إس): إذا لم تُجرّب لعبة مطابقة الجواهر السريعة هذه، فأنا أحذرك، لأنّها تُمثّل الإلهاء المثالي.

13. لعبة Grindstone (على آي أو إس): هذه اللعبة قائمة على حل الألغاز لذلك تشكل مصدر إلهاء حقيقي.

14. لعبة Covet Fashion (على أندرويد وآي أو إس): من منا لا يُحب لعبة ارتداء الملابس؟

15. لعبة Ballz (على أندرويد و آي أو إس): حرّك الكرات بطريقةٍ استراتيجية حتى تضرب قوالب الطوب وتكسرها.

16. لعبة Diner Dash Adventures (على أندرويد وآي أو إس): لعبة مطاعم للطهي وإدارة الوقت، إذا كنت تميل لهذا النوع من الألعاب.

17. لعبة Gardenscapes (على أندرويد وآي أو إس): جرّب أجواء الأماكن الخارجية الرائعة مع لعبة الألغاز هذه.

18. لعبة Zentris (على أندرويد وآي أو إس): إنّها نفس لعبة Tetris، ولكنّها مهدئة للأعصاب بشدة.

19. لعبة Steppy Pants (على أندرويد وآي أو إس).

20. لعبة Subway Surfers (على أندرويد وآي أو إس): أراهن أنّك لم تُجرّب قطار الأنفاق بهذه الطريقة من قبل.

21. لعبة Bubble Shooter (على أندرويد وآي أو إس): أطلق النار على الفقاعات حتى تصطف كتلٌ من اللون نفسه وتتمكّن من تنظيفها.

22. لعبة One More Brick (على أندرويد وآي أو إس): إذا أخذت لعبة Bubble Shooter وأضفت إليها قوالب طوب؛ ستحصل على هذه اللعبة.

23. لعبة Slidey: Block Puzzle (على أندرويد وآي أو إس): حرّك الكتل لإزالتها. ويُمكنك الحصول على نسخة القطط CAT VERSION.

24. لعبة Super Hexagon (على آي أو إس): بسيطةٌ للغاية، لكنّها مرضيةٌ جداً بفضل التصميم البسيط والجميل.

25. لعبة Bubble Witch 3 Saga (على أندرويد وآي أو إس).

26. لعبة Color Road! (على أندرويد وآي أو إس): اللعبة قائمة على دحرجة بعض الكرات ولن تشعر معها بمرور الوقت مع ذلك.

27. لعبة Redecor: Home Design Makeover (على أندرويد وآي أو إس): لأيّ شخصٍ كان يُجري التحسينات على منزله إبان الجائحة.

28. لعبة Numberzilla (على أندرويد وآي أو إس): تُحفّز لعبة الألغاز هذه الدماغ قليلاً، ولكن بمجرد أن تفهم فكرتها، لن تتوقّف عن استخدامها لإضاعة الوقت.

29. لعبة Infinity Loop: Hex (على أندرويد وآي أو إس): أنا على قناعة بأنّ لعبة بناء الحلقات المفرغة هذه هي نوعٌ من أنواع التأمل.