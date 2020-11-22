كورونا : الإذاعة الجزائرية تنظم يوما مفتوحا والمجتمع المدني يثمن دورها في كسر انتشار الوباء

نظمت الإذاعة الجزائرية هذا الأحد عبر جميع قنواتها يوما مفتوحا للتحسيس بمخاطر فيروس كورونا الذي يشهد وتيرة متزايدة في عدد الإصابات عبر تأطير برنامج إذاعي ثري .

ويتضمن اليوم التحسيسي والتوعوي التذكير بالأخطار المترتبة عن انتشار وباء كوفيد 19، عبر جميع القنوات الجهوية الـ48 للإذاعة الجزائرية، فضلاً عن الإذاعات الموضوعاتية والقنوات الوطنية، في خطوة ترمي الى التعبئة والتجنيد بهدف اتخاذ المواطنين لكافة الإجراءات التي تسمح بكسر انتقال الفيروس القاتل الذي يواصل انتشاره بشكل واسع منذ عدة أسابيع.

وعرف اليوم المفتوح تكييف مختلف البرامج والحصص والفقرات الإخبارية من خلال روبورتاجات ميدانية ، حيث شدد المتدخلون والضيوف على أهمية ودور الإذاعة الجزائرية في نشر ثقافة الوعي وواجب المسؤولية في حفظ النفس ووقف سلسلة العدوى .

وثمن من جهته محمد قاضي المكلف بالعلاقات العامة في جمعية الإرشاد والإصلاح الجزائرية على أهمية هذا اليوم المفتوح والمخصص للتوعية والتحسيس مثمنا هذه الفعالية التي بادرت بها الإذاعة منذ بداية الجائحة ، مبرزاً أن "الإذاعة الجزائرية قد عودت المستمع على مثل هكذا أيام مفتوحة للتحسيس والوقاية من وباء كورونا " مضيفاً أن "الهدف هو توعية المواطنين وتقديم المساعدات والإرشادات ، بغاية التخفيف من وطأة هذا الوباء القاتل".

واعتبرت سارة عزوز المكلفة بالإعلام على مستوى جمعية سنابل الخير أن صعوبة وخطر الوباء تكمن في عدم تقبل المواطن للإرشادات في بداية الوباء وعدم اقتناعه بخطورة الوضع ، وأكدت المتحدثة على أن الجمعية ساهمت في نشر الوعي من البداية لاقناع المواطنين بخطورة الوضع.

الحرص والتأكيد على ضرورة تطبيق البروتوكول الصحي في جميع الميادين هذا ما ألح عليه الدكتور عبد الحكيم بورنان الطبيب العام وعضو جمعية جزائر الخير ، مبرزاً أن البروتوكول الصحي هو الحل الأنجع لتفادي الأزمة الصحية " مشدداً هنا على دور المجتمع في التحلي بالوعي و الحذر لكسر سلسلة العدوى"

ونصح الدكتور بورنان بحتمية " الالتزام بتطبيق البروتوكول الصحي الذي باشرت به الجهات الوصية ، والذي يرتكز أساساً على التباعد الجسدي وارتداء القناع الواقي".

كما شهد اليوم التحسيسي مشاركة خبراء ومختصين وهيئات عمومية وذلك على شكل جسور إذاعية تربط بين مختلف القنوات الجهوية مع التركيز على المناطق التي تعدّ بؤرًا للوباء.

وتأتي الخطوة في إطار مرافقة الإذاعة للإستراتجية المتبناة من طرف الدولة الجزائرية في محاربة الوباء الفتّاك، والتدابير الصارمة التي اتخذتها السلطات العليا للبلاد.

يُشار إلى أنّ الإذاعة الجزائرية نظّمت بتاريخ الأحد 12 جويلية الماضي، يومًا للتعبئة والتجنيد والتحسيس ضد جائحة كوفيد 19 عبر جميع محطاتها الجهوية الـ48 وقنواتها الوطنية

المصدر : الاذاعة الجزائرية