كورونا : 120حالة وفاة و9146 إصابة في صفوف الأطقم الطبية و الإدارية منذ بداية الجائحة

120 حالة وفاة و 9146 اصابة بوباء كورونا مسجلة منذ بداية الجائحة في صفوف الاطقم الطبية و الادارية عبر الوطن هي احصائيات وزارة الصحة و السكان و اصلاح المستشفيات قدمها الدكتور جمال فورار الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا.

وخلال استضافته هذا الاثنين في برنامج فوروم الاذاعة للقناة الأولى وصف وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات عبد الرحمان بن بوزيد الوضع الصحي في البلاد بغير السهل، لكنه بالمقابل قال إننا سنخوض حربا ضد هذا الوباء معربا عن تفاؤله بالتغلب عليه في موجته الثانية بعد اجتياز الموجة الأولى له بنجاح و بامكانيات لم تكن مريحة.

وأشاد الوزير بمجهودات الاطقم الطبية و شبه الطبية في المستشفيات و وقوفهم في الصفوف الاولى لمواجهة خطورة هذا الوباء الفتاك موضحا أن اللجوء الى المستشفيات الميدانية في الوقت الحالي غير مطروح وان الوضعية الوبائية متحكم فيها ،غير أنه رجح إمكانية اللجوء إلى هذا الخيارفي حال تواصل المنحى التصاعدي للاصابات مذكرا بالتحضير لتحويل فندق يسع الى 120 سرير للتكفل بالمصابين تحسبا لاي طاريء.

المصدر : الاذاعة الجزائرية