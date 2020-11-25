الألعاب الاولمبية والبارالمبية 2021 : منح إعانات مالية لـ 325 رياضيا يمثلون 21 اتحادية

شرعت وزارة الشباب والرياضة في منح إعانات مالية ل325 رياضيا (127 إناث و 198 ذكور) يمثلون 21 اتحادية وطنية في إطار التكفل بالرياضيين المؤهلين والمرشحين للتأهل للألعاب الأولمبية والبارالمبية لطوكيو 2021 وكذا ألعاب البحر الأبيض المتوسط بوهران 2021 .

وجاء في بيان أصدرته الوزارة هذا الثلاثاء أن هذه العملية تأتي في إطار برنامج شامل ومخططات تحضيرية فردية تمتد الى غاية يونيو 2021 حيث ستغطي هذه الإعانات المنح والرعاية الصحية للرياضيين والتربصات التحضيرية داخل وخارج الوطن والمشاركة في المنافسات الدولية وكذا التجهيزات الرياضية والتعويضات المالية الخاصة بالتأطير التقني.

و يتعلق الأمر باتحاديات ذوي الاحتياجات الخاصة، ألعاب القوى، الدراجات الهوائية ، الملاكمة ، كرة اليد ، المصارعة المشتركة، الكاراتي دو، الجيدو، الجمباز، السباحة، التجذيف والكانوي كاياك، كرة السلة، المبارزة، التنس، الكرة الطائرة، الملاحة الشراعية، رفع الأثقال، الريشة الطائرة، التايكواندو، الرماية الرياضية، تنس الطاولة.

وسيشرف وزير الشباب والرياضة سيد علي خالدي وكاتبة الدولة مكلفة برياضة النخبة سليمة سواكري على انطلاق هذه العملية التي تندرج في إطار مخطط عمل القطاع الخاص بالتكفل الكامل برياضي النخبة والمستوى العالي والمواهب الرياضية الشابة لا سيما الجوانب المتعلقة ببرامج التحضير والمنشآت و التجهيزات الرياضية وتحسين الظروف الاجتماعية والمهنية للرياضيين.