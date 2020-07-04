الفيفا تعتمد 13 أكاديمية جزائرية لتكوين المواهب الشابة

تم اعتماد 13 أكاديمية جزائرية لكرة قدم من قبل الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) في إطار برنامجها الرامي إلى تكوين المواهب الشابة وتحليل النظام البيئي لكرة القدم، حسب ما أفادت به الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف) اليوم السبت.

ويتعلق الأمر بأكاديميات الفاف في كل من خميس مليانة وسيدي بلعباس، اضافة الى كل من مدارس ومراكز التكوين لأندية شباب بلوزداد، اتحاد الجزائر، مولودية الجزائر، شبيبة القبائل، شباب قسنطينة، وفاق سطيف، جمعية وهران، مولودية وهران، شبيبة الساورة، جمعية الشلف ونادي بارادو.

وطالبت الفيفا من نظيرتها الجزائرية، ملفات الأكاديميات التي بإمكانها الدخول في هذا المشروع، حيث دخلت المديرية الفنية الوطنية في اتصالات مع اندية الرابطتين الاولى والثانية والتي استجابت أغلبيتها لهذا الطلب.

وأفاد المصدر : "بعد ذلك، أرسلت المديرية الفنية الملفات الى الفيفا، حيث أخضعتها الى اختبارات ليتم اختيار الاكاديميات المذكورة، إلا أنها يجب أن تخضع إلى تحقيق من طرف (مؤسسة) دوبل باس (doublepass)".

وحسب المصدر نفسه، فإن التحليل على الانترنت يتضمن دراسة كمية لهذه الأكاديميات، وتقييم النوعية والرضا من قبل المسيرين والمدربين. وأضاف المصدر : "ستكون الدراسة متبوعة بتحليل معمق لثلاث أكاديميات التي تعتبر أكثر كشفا للمواهب الشابة للمنتخبات الوطنية".

وخلال تجربة دامت 20 سنة في تحسين الأكاديميات، أجرت المؤسسة البلجيكية "doublepass" أكثر من ألفي تحليل على مستوى 18 بلدا في مختلف بقاع العالم.

وستدخل هذه المؤسسة في اتصال مع الاكاديميات المعنية كما ستعلم الفاف والمديرية الفنية في الوقت المناسب بحالة تقدم المشروع.