توقيف 13 تاجر مخدرات وضبط أزيد من 10 قناطير من الكيف المعالج

أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن 13 تاجر مخدرات وضبطت خلال عمليات متفرقة كميات من الكيف المعالج تقدر بـ10 قناطير و94,850 كيلوغرام تم إدخالها عبر الحدود مع المغرب خلال الفترة الممتدة من 18 الى 24 نوفمبر الجاري، حسب ما أفاد به هذا الاربعاء بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح المصدر ذاته أنه "في إطار محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة لصد ظاهرة الاتجار بالمخدرات في البلاد أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن 13 تاجر مخدرات وضبطت خلال عمليات متفرقة كميات ضخمة من الكيف المعالج تقدر بـ10 قناطير و94,850 كيلوغرام تم إدخالها عبر الحدود مع المغرب".

وفي هذا الصدد، ضبطت مصالح الدرك الوطني وحراس الحدود 8 قناطير وكيلوغرام واحد من الكيف المعالج في عمليات منفصلة بالنعامة، في حين تم توقيف 4 تجار مخدرات وحجز كمية أخرى من الكيف المعالج تقدر بـ 145,550 كيلوغرام و330 غرام من الكوكايين في عمليات أخرى بتلمسان.

وفي نفس السياق، تم توقيف 9 تجار مخدرات وحجز 148,3 كيلوغرام من الكيف المعالج و4686 قرص مهلوس في عمليات أخرى متفرقة بكل من تيبازة وبومرداس وقالمة والطارف وسكيكدة ووهران وعين تموشنت وبسكرة وتبسة.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وعين قزام وبرج باجي مختار وجانت وإن أمناس 112 شخصا وحجزت 6 شاحنات و9 مركبات و98 مولدا كهربائيا و65 مطرقة ضغط و5 أجهزة للكشف عن المعادن و540 كيس من خليط خام الذهب والحجارة و17 أنبوبة من مادة الزئبق ومعدات تفجير وأغراض أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب إلى جانب 14,7 طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب.

كما أوقفت مصالح الدرك الوطني 15 شخصا وحجزت 19 سلاحا ناريا و52550 وحدة من مادة التبغ خلال عمليات منفصلة بكل من قالمة والشلف وبجاية والمسيلة وقسنطينة وورقلة وعين الدفلى وتبسة والأغواط والنعامة وتلمسان بالإضافة إلى إحباط محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تُقدر بـ 40960 لتر بكل من تبسة والطارف وسوق أهراس وبرج باجي مختار.

ومن جانب آخر، أحبط حراس السواحل ومصالح الدرك الوطني محاولات هجرة غير شرعية فيما تم إنقاذ 112 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من وهران وعين تموشنت ومستغانم وتلمسان. كما تم توقيف 67 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وأدرار والوادي والطارف وغرداية وتبسة.

وذكر المصدر أن وحدات من مفارز للجيش الوطني الشعبي التي نفذت خلال الفترة، عمليات عديدة أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة المستمرة والاستعداد الدائم لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني وذلك في سياق العمليات المتواصلة الهادفة إلى مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها.