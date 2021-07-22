تيزي وزو: مقتل إمام مسجد مكيرة على يد مختل عقليًا

أقدم مختل عقليًا، مساء هذا الخميس، على قتل امام متطوع بمسجد بلدية مكيرة التابعة لدائرة ذراع الميزان جنوبي غرب ولاية تيزي وزو.

بحسب بيان للمديرية المحلية للشؤون الدينية والأوقاف، "تعرّض الامام المتطوع بمسجد طارق بن زياد ببلدية مكيرة المرحوم بلال حمودي لعملية قتل أثناء امامته للمصلين في صلاة العصر"، وأشار البيان ذاته إلى أنّ "الجريمة ارتكبها المدعو م. ع المختل عقليًا بحسب شهادات مواطني البلدية ورواد المسجد".

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية أنّ "المختل عقليًا تمّ إيداعه عدة مرات مستشفى الأمراض العقلية بواد عيسي"، مؤكدًا توقيف المعتدي من طرف مصالح الدرك الوطني التي باشرت عملية التحقيق حول ظروف وملابسات هذه القضية.

وذكرت مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية تيزي وزو التي قدمت تعازيها لعائلته، أنّ "الفقيد متخرج من كلية العلوم الاسلامية بالخروبة بالجزائر العاصمة، وكان تحصل على رخصة تطوع من مصالحها، كما كان يتميز بالأخلاق الحسنة والمعاملة الطيبة مع الجميع".