وزير الصحة يتوقع انخفاض نسبة الاصابة بكورونا والكشف عن المخبر الذي ستقتني الجزائر منه اللقاح الاسبوع المقبل

يتوقع وزير الصحة والاسكان واصلاح المستشفيات ، السيد عبد الرحمان بن بوزيد ، في تصريح ادلى به للقناة الاولى للاذاعة الوطنية ، اليوم السبت ، انخفاض نسبة الاصابة بفيروس كورونا في البلاد خلال الايام المقبلة .

وخلال زيارة قادته اليوم الى بومرداس كشف وزير الصحة ان :" الجزائر ستكشف الاسبوع المقبل عن المخبر الذي ستقتني منه اللقاح المضاد لكوفيد-19 .

وفي هذا السياق قال السيد بن بوزيد :" انه ثمة 200 مخبر يشتغلون على انتاج هذا اللقاح ومنهم 40 مخبرا متقدما في هذا المسعى اما عدد المخابر الاكثر تقدما فقد بلغ لحد الساعة 10 مخابر ومنهم 4 او 5 مخابر وصلت الى المرحلة الثالثة ".

ويضيف السيد بن بوزيد :" تعمل الجزائر على الاتصال بهذه المخابر عن طريق المخابر في حد ذاتها وكذا عن طريق السفارات ".

وبعث الوزير برسالتي طمأنة للراي العام الوطني بان مصالحه قائلا :" تجري حاليا دراسة بالتنسيق مع المجلس العلمي و لجنة التلقيح لاختيار اللقاح المناسب للجزائريين ، وملخص الرسالة الثانية مفاده ان الجيش الوطني الشعبي قد اتخذ اجراءات وهيأ منشآت مجهزة ومستشفيات تابعة للجيش جاهزة لاحتواء الوباء في حالة تزايد عدد الاصابات ".

المصدر : الاذاعة الجزائرية