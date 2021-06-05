بن بوزيد يقدم توجيهات لمديري الصحة عبر الوطن لتعزيز حملة التلقيح ضد كوفيد-19

﻿قدم وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمن بن بوزيد، توجيهات إلى جميع مديري الصحة لولايات الوطن خاصة بتعزيز حملة التلقيح ضد جائحة كورونا (كوفيد-19)، حسب ما أفاد به هذا السبت بيان للوزارة.

وبعد استعراض مدراء الصحة تقارير الولايات بتقييم حملة التلقيح ضد كوفيد-19، خلال اجتماع عبر تقنية التحاضر عن بعد ترأسه بن بوزيد يوم الخميس الماضي، قدم الوزير توجيهات تمحورت أساسا حول "تعزيز حملة التلقيح ضد كوفيد-19، تكثيف نشاطات الاتصال والتحسيس الرامية إلى ترقية عملية التلقيح ضد كوفيد-19، تعزيز نقاط التلقيح عبر تعبئة مواقع تلقيح تكميلية أخرى خارج الهياكل الصحية، يتم تحديدها بالتعاون مع السلطات المحلية، مع ضرورة استعمال كافة الوسائل (أكسجين، تجزئة الفضاءات، موارد بشرية، تباعد ...) لتحسين ظروف استقبال المواطنين في هذه الأماكن وتسيير أي توافد لعدد كبير من الأشخاص، سيما في المراكز الحضرية الكبرى، كالجزائر وقسنطينة ووهران وتيزي وزو و عنابة، حسب ما أوضحه البيان.

كما خصص اللقاء لضبط جداول زمنية للتلقيح من أجل تحسين حصول المواطنين على التلقيح ضد كوفيد-19 خارج ساعات العمل، بما في ذلك عطلة نهاية الأسبوع، استنادا إلى ذات المصدر.

وفي نهاية الاجتماع، قدم عبد الرحمن بن بوزيد "تشجيعاته لجميع مهنيي القطاع الصحي لمجابهة هذا التحدي.