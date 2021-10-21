وزير الصحة: إطلاق مشروع المركز الاستشفائي بورقلة بعد اختيار مؤسسة الإنجاز والمصادقة على دفتر الشروط

أعلن وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، هذا الخميس عن إطلاق مشروع مركز استشفائي جامعي بولاية ورقلة بعد اختيار مؤسسة الإنجاز و المصادقة على دفتر الشروط من طرف اللجنة القطاعية للصفقات العمومية أما إنجاز مستشفى برج بوعريريج فهومرهون بجلسات التحكيم لمناقشة قانون المالية.

وأكد الوزير، في رده على سؤال شفهي لنائب بالمجلس الشعبي الوطني، عبد الرحمان صالحي، يتعلق بمشروع إنجاز مركز استشفائي جامعي بورقلة و الذي استفادت منه الولاية سنة 2013 وتأخر انطلاقه بسبب تعرضه للتجميد سنة 2015 في إطار ترشيد النفقات العمومية، أنه سيتم إطلاقه بعد اختيار مؤسسة الإنجاز .

ونظرا لأهمية تجسيد هذا المشروع الذي خصصت له أرضية قدرت مساحتها بـ 23 هكتارا على مستوى بلدية ورقلة وبعد رفع التجميد عنه سنة 2019 ، قال الوزير أن مديرية التجهيزات العمومية باشرت باتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاقه،حيث تم الشروع في المرحلة التنفيذية.

إنجاز مستشفى برج بوعريريج مرهون بجلسات التحكيم لمناقشة قانون المالية

أكد وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، أن مشروع انجاز مستشفى بسعة 60 سريرا بالحمادية بولاية برج بوعريرج والذي تعطل بسبب الظروف الإقتصادية للبلاد، سيتم التأكيد عليه خلال جلسات التحكيم التي ستنعقد لمناقشة قانون المالية لسنة 2022 .

وأوضح وزير الصحة في رده على انشغال نائب بالمجلس الشعبي الوطني، عبد الباسط بوهالي، بخصوص مشروع إنجاز مستشفى 60 سريرا بالحمادية، الذي تم تسجيله في إطار البرنامج التكميلي لسنة 2014، واستكمال دراسته في 2016 لم يتم تجسيده خلال السنوات الأخيرة بسبب الظروف الإقتصادية للبلاد و اعتبارا لأهميته -كما اضاف- "سيتم التأكيد عليه خلال جلسات التحكيم التي ستنعقد لمناقشة قانون المالية لسنة2022 ".

وفي انتظار ذلك, يستفيد سكان الحمادية، حسب وزير الصحة، من الخدمات التي تقدمها كل من المؤسسة العمومية الاستشفائية 240 سرير و المؤسستين الاستشفائيتين المتخصصتين في التكفل بالأم و الطفل و في الاستعجالات الطبية الجراحية و المتواجدة بعاصمة الولاية، بالقرب من هذه المنطقة.

وذكر المسؤول الأول عن القطاع بالمشروع الأول المتعلق بإنجاز مستشفى 60 سريرا ببرج زمورة، شمال الولاية، و الذي تم تسجيل دراسته سنة 2011 و إنجازه و تجهيزه سنة 2014، و هو حاليا في طور الإنجاز بعد أن تم رفع التجميد عنه سنة 2018.

للإشارة, تتوفر ولاية برج بوعريرج, حسب ما أشار اليه الوزير، على سبع مؤسسات استشفائية، خمس منها مؤسسات عامة متواجدة بكل من عاصمة الولاية, المنصورة, مجانة, راس الوادي, بئر قصد علي، بالإضافة إلى مؤسستين استشفائيتين متخصصتين في الأم و الطفل و في الإستعجالات الطبية و الجراحية.

و أعلن وزير الصحة بالمناسبة عن تزويد المؤسسات الاستشفائية للولاية ب150 سريرا اضافي مدعمة بفرق تقنية قصد التكفل بالمصابين في حوادث المرور.