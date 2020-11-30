كوفيد-19: تسجيل 21 حالة وفاة و 978 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة

سجلت 978 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و21 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة في الجزائر, في الوقت الذي تماثل فيه 605 مريض للشفاء, حسب ما كشف عنه هذا الاثنين, الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا, الدكتور جمال فورار.

وخلال اللقاء الإعلامي اليومي, المخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية لفيروس (كوفيد-19), أوضح فورار أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 83.199 منها 978 حالة جديدة (أي بنسبة تقدر بـ 2 ر2 حالة لكل 100 ألف نسمة), فيما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 53.809 شخص.

كما بلغ العدد الإجمالي للوفيات2431 حسب فورار, الذي أفاد كذلك بأن 46 مريضا يتواجدون حاليا في العناية المركزة.

وأضاف فورار أن 13 ولاية سجلت بها من 1 إلى 9 حالات و15 ولاية لم تسجل أي حالة, فيما سجلت 20 ولاية أخرى 10 حالات فما فوق.

وأكد بالمناسبة أن الوضعية الحالية للوباء تستدعي من المواطنين اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية, داعيا إياهم إلى الامتثال لقواعد الحجر الصحي والالتزام بارتداء القناع الواقي.