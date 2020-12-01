ايقاف المدرب الفرنسي فرانسوا تشيكوليني لمدة سنتين

اعلنت الرابطة المحترفة لكرة القدم اليوم الاثنين ايقاف المدرب السابق لاتحاد الجزائر فرانسوا تشيكوليني لمدة سنتين من اي منصب او نشاط له صلة بكرة القدم اعتبارا من تاريخ 23 نوفمبر مع اقتراح معاقبته مدى الحياة بسبب عدم احترامه لالتزاماته الخاصة بحفل توزيع الميداليات و الكؤوس خلال الكاس الممتازة بين شباب بلوزداد و اتحاد الجزائر.

و كان المدرب الفرنسي قد قاطع حفل تسليم الميداليات الذي أعقب كأس الجزائر الممتازة لكرة القدم، سهرة السبت 21 نوفمبر أمام شباب بلوزداد (1-2) بالملعب الأولمبي "5 جويلية 1962" (الجزائر العاصمة).

وتمت إقالة التقني الفرنسي من طرف إدارة اتحاد الجزائر يوم الأحد الفارط ليتم بعدها الاعلان عن تعيين التقني بن عريبي بوزيان مدربا جديدا للفريق خلفا للفرنسي فرانسوا تشسيكوليني .