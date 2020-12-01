﻿نقل جوي : اتخاذ جميع الاجراءات والتدابير لانطلاق أولى الرحلات الداخلية الأحد المقبل

اتخذت شركتا الطيران الوطنيتان "الخطوط الجوية الجزائرية" و"طيران الطاسيلي" جميع الاجراءات التقنية علاوة على التدابير المتعلقة بالوقاية من فيروس كوفيد-19 من اجل برمجة رحلات جوية داخلية نحو الجنوب الجزائري حيث ستنطلق أولى الرحلات الأحد المقبل، حسبما أفاد به مسؤولون في الشركتين العموميتين للنقل الجوي.

و قال المكلف بالإعلام والاتصال لدى شركة الخطوط الجوية الجزائرية أمين أندلسي في تصريح للاذاعة الجزائرية ان الرحلات الجوية الداخلية نحو الجنوب ستنطلق ابتداء من الأحد المقبل دون تحديد عدد الرحلات او الولايات المعنية مؤكدا انه تم اتخاذ جميع الاجراءات الوقائية ضد وباء كوفيد-19.

و شددت الشركة في بيان لها اليوم الثلاثاء على "ضرورة احترام الإجراءات الوقائية ضد فيروس كوفيد -19 من طرف المسافرين بما فيها إجبارية لبس القناع الوقائي للتمكن من ضمان رحلات آمنة و في أحسن ظروف و ذلك ابتداء من 6 ديسمبر الجاري".

فيما اكد مدير الاتصال لدى شركة طيران طاسيلي، كريم بحار انه "امتثالا لقرار الحكومة المتعلق برفع الإجراء الخاص بتعليق الرحلات الجوية للمسافرين على الشبكة الداخلية ، قامت شركة طيران الطاسيلي بضبط برنامج يتضمن في مرحلة أولى عدة رحلات نحو الجنوب (من 7 لغاية 14 ديسمبر الجاري).

و يوجد من بين الرحلات المبرمجة -يضيف المتحدث- الجزائر العاصمة نحو مطارات كل من ادرار و بشار وتمنراست.

و بخصوص الرحلات الجوية ما بين مدن شمال البلاد قال بحار أنه سيتم برمجة رحلات (دون تحديدها) وفقا للطائرات المتوفرة .

يذكر ان الوزير الأول، عبد العزيز جراد، كان قد قرر أمس الاثنين رفع اجراء تعليق خدمات النقل الجوي العمومي للركاب على الشبكة الداخلية ابتداء من الأحد 6 ديسمبر.

