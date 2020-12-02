الجزائري يوسف رقيقي ضمن المرشحين للتتويج بجائزة احسن دراج افريقي لسنة 2020

اختير الدراج الجزائري يوسف رقيقي ضمن العشرة المرشحين لنيل جائزة احسن دراج افريقي لسنة 2020 حسبما اعلنه المنظمون.

وكان البطل الجزائري قد حل ثالثا في جائزة احسن دراج افريقي لسنة 2019 التي توج بها الجنوب افريقي داريل ايمباي.

و قد تألق يوسف رقيقي في سنة 2020 قبل انتشار جائحة كوفيد-19 حيث فاز بالمرحلة الخامسة من دورة تروبيكال اميسا بونغو (الغابون) في سابقة اولى لرياضة سباق الدراجات الجزائرية قبل ان ينهي المنافسة في الصف الرابع في الترتيب العام للدورة التي توج بلقبها الفرنسي جوردان لوفاسور بفارق 6 ثواني.

و بالإضافة الى يوسف رقيقي ضمت قائمة المترشحين لجائزة افضل دراج افريقي لسنة 2020 تسعة دراجين اخرين .

يذكر ان هذه الجائرة انشات في سنة 2012 و تهدف الي تكريم الدراج من -خلال نتائجه المسجلة على الصعيد القاري و العالم- الذي ساهم في التعريف برياضة سباق الدراجات الافريقية.

و سيتم الاعلان عن الفائز بالجائزة التي يتراس لجنتها التحكيمية البطل الفرنسي السابق برنارد هينو يوم 16 ديسمبر الجاري.