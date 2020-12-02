بن بوزيد للإذاعة: لن نقتني أي لقاح غير معتمد من الصحة العالمية

أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمان بن بوزيد هذا الأربعاء أن الجزائر تقوم بمتابعة كل المستجدات المتعلقة باللقاحات المضادة لفيروس كورونا في الدول التي قطعت أشواطا هامة في هذا المضمار.

وأضاف الوزير لدى نزوله ضيفا على برنامج ضيف الصباح للقناة الإذاعية الثانية أن الجزائر لن تقتني أي لقاح غير معتمد من قبل منظمة الصحية العالمية . وأن كل الجزائريين سيستفيدون من أي لقاح يتم اقتناؤه خاصة فئة المسنين و أصحاب الأمراض المزمنة و الأطقم الطبية و مصالح الحماية المدنية و منهم الأقرب من خطر الاصابة الفيروس .

وأوضح بن بوزيد أن هناك ما لا يقل عن 200 مخبرا تجري الأبحاث الخاصة بإنتاج اللقاح وأن النتائج تتطلب فترة زمينة لابد من أخذها في الاعتبار وخصوصا ما تعلق منها بما الآثار الناجمة عنها "ورغم أننا نواجه وضعا استثنائيا طارئا فإننا لم نتخذ لحد الآن أي إجراء ولم نصرح بأي قرار حول تاريخ اقتناء اللقاح لا في جانفي المقبل ولا في أي تاريخ أخر".