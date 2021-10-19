كورونا : وزير الصحة يدعو المواطنين إلى مواصلة التلقيح لتعزيز المناعة الجماعية

دعا وزير الصحة, عبد الرحمان بوزيد, هذا الثلاثاء, المواطنين إلى "مواصلة التلقيح" من أجل تعزيز المناعة الجماعية وحماية أنفسهم من الإصابة من هذا الوباء الخطير.

وفي تصريح صحفي عقب مشاركته في مراسم الانطلاق الرسمي للموسم الكشفي الجديد لجمعية قدماء الكشافة الإسلامية الجزائرية, دعا وزير الصحة المواطنين الى "ضرورة مواصلة التلقيح" من أجل تعزيز المناعة الجماعية وحماية أنفسهم من الإصابة من هذا الوباء الخطير لبلوغ نسبة 75 بالمائة من الملقحين", دون استبعاد "إمكانية تفشي الموجة الرابعة من الفيروس".

وأفاد في هذا الصدد أنه تم "تسجيل خلال الأيام الأخيرة تراجع ملحوظ في عدد الأشخاص المقبلين على المراكز المخصصة للتلقيح نظرا لانخفاض عدد الإصابات" حاثا المواطنين على "التحلي بالحيطة والحذر من خلال احترام الإجراءات الوقائية والصحية لان المرض لم يتلاش بعد نهائيا".

وذكر بن بوزيد في هذا الإطار "بتوفر 10 ملايين جرعة من اللقاح كما سيتم قريبا الحصول على 6 ر3 ملايين جرعة جديدة إضافة إلى توفر الإنتاج الوطني من اللقاح", معتبرا ذلك "كافيا للتكفل الجيد بتلقيح كل شرائح المجتمع للقضاء على هذا الوباء الخطير وجعله مثل كل الأمراض الموسمية الأخرى كالانفلوانزا".

كما أشار الوزير إلى كل الإمكانيات والوسائل الطبية المتوفرة من اجل تلقيح لمواطنين في "أحسن الظروف", مشيرا إلى كل العمليات التحسيسية والتوعوية وكذا بالقوافل التضامنية التي نظمت لتعزيز التكفل الصحي لاسيما لفائدة المواطنين الذين يقطنون المناطق النائية والمعزولة إلى جانب تخصيص عدة فضاءات ومرافق عمومية أخرى.