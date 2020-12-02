وزير الشؤون الخارجية الايطالي في زيارة الى الجزائر السبت القادم

يقوم وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي الايطالي لويجي دي مايو ابتداء من السبت القادم بزيارة عمل الى الجزائر تدوم يومين بدعوة من وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم، حسبما أفاد به الأربعاء بيان للوزارة.

وأوضح المصدر ذاته أن " هذه الزيارة الثانية من نوعها التي يقوم بها وزير شؤون خارجية الايطالي الى الجزائر خلال سنة 2020 تندرج في اطار تعزيز روابط الصداقة و التعاون بين الجزائر و ايطاليا" مضيفا أنها "ستشكل للطرفين مناسبة لاستعراض المحاور الأولية للتعاون الثنائي و دراسة أجندة المواعيد الكبرى مستقبلا لاسيما انعقاد الاجتماع رفيع المستوى الرابع خلال سنة 2021".

ويتضمن جدول أعمال المباحثات بين رئيسي دبلوماسية البلدين القضايا الراهنة الاقليمية و الدولية خاصة تطورات الأخيرة للوضع في الصحراء الغربية و الوضع في ليبيا و مالي.

وخلال هذه الزيارة سيوقع الوزيران مذكرة تفاهم مؤسسة " للحوار الاستراتيجي حول العلاقات الثنائية والمسائل السياسية و الأمن الشامل" حسب بيان الوزارة.

وفي ختام زيارته، سيستقبل السيد دي مايو من طرف الوزير الأول السيد عبد العزيز جراد.

المصدر : وأج