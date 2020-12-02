لعريبي يكشف عن اتفاقية مع لونساج لتسيير سكنات عدل لمدة 4 سنوات

كشف المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره طارق بلعريبي عن اتفاقية مع مع المؤسسة الوطنية لدعم تشغيل الشباب (اونساج) تسمح باشراك المؤسسات المصغرة في تسيير احياء عدل 2020 لمدة اربع سنوات.

وقال بلعريبي في تصريح لاذاعة جيل أف أم، بأن ﻿وكالتي "عدل" و"أنساج" وقعتا اتفاقية تخص مجالات تسيير أحياء "عدل 2020" بما يسمح بإشراك المؤسسات المصغرة في عمليات التسيير لمدة 4 سنوات.

ويندرج هذا الاتفاق -حسب بلعريبي- في إطار اتفاقية الإطار الموقعة بين وزارة السكن والعمران والمدينة والوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالمؤسسات المصغرة في 12 نوفمبر الماضي، المتعلقة بتشجيع ودعم المؤسسات المصغرة للولوج للطلب العام والاستفادة من المناولة في إطار مشاريع ذات الطابع العمومي التابعة لقطاع السكن .