وكالة عدل تطلق منصة رقمية خاصة بمعالجة الطعون

أطلقت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل"، لفائدة مكتتبيها في برنامج البيع بالايجار، منصة إلكترونية مخصصة لإيداع الطعون.

وأوضحت الوكالة في منشور على صفحتها الرسمية على الفايسبوك أن "ايداع الطعون (بالنسبة للمكتتبين الذين لم يسددوا بعد الشطر الأول) سيكون حصريا على المنصة الإلكترونية الخاصة بالطعون http://mo.aadl.com.dz/ProfilsAADL/ وذلك بإدخال الرقم التسلسلي مع كلمة المرور ليتم بعدها التعرف تلقائيا على طبيعة التصفية التي رفض بسببها الملف".

وبعد التعرف على طبيعة تصفية الملف، يمكن للمعني بالأمر إرسال طعنه مرفوقا بالوثائق المطلوبة إلكترونيا، وبعد إرسال ملفه مباشرة يستقبل صاحب الطعن رسالة نصية قصيرة تؤكد له استلام الملف.

وبعد الانتهاء من دراسة الطعن الذي تشرف عليه اللجنة المختصة، سيتم إعلام صاحب الطعن مباشرة عن طريق رسالة نصية قصيرة بنتيجة الدراسة، حسب نفس المصدر.

واكدت وكالة عدل، أن "العمل عن طريق المنصة الرقمية ومختلف التطبيقات الإلكترونية التي أطلقتها سابقا يهدف إلى تسهيل الإجراءات الإدارية، وتمكين المكتتبين من إرسال ملفاتهم إلكترونيا دون عناء التنقل".