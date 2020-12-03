مولودية الجزائر: إدارة بافلز البنيني تناور بالأكاذيب من باريس"

عبّرت إدارة مولودية الجزائر هذا الخميس عن استغرابها من عدم وصول بعثة فريق نادي "بوفالو دي بورغو" البنيني إلى العاصمة، قبل أقل من 24 ساعة من المباراة المقررة هذا الجمعة بملعب 5 جويلية الأولمبي لحساب إياب الدور التمهيدي لرابطة أبطال إفريقيا.

وقال النادي العاصمي، في بيان عبر صفحته الرسمية "فيسبوك" "بعدما حضرت إدارة العميد كافة التراخيص الضرورية والمعلومات اللازمة عن رحلة كوتونو- باريس - الجزائر، وبعدما تنقل ممثلون من إدارة مولودية الجزائر لاستقبال البعثة التي كانت من المنتظر أن يصل في الرحلة ذاتها أمس الأربعاء، وعقب توفير حافلة خاصة كانت في إنتظار وفد بوفالو في المطار تفاجأ مسؤولو "العميد" بعدم تواجد الفريق البنيني في الطائرة القادمة من باريس، في حين سجل أعضاء الطاقم التحكيمي حضوره في الرحلة نفسها".

وكشفت إدارة "العميد" ايضا عبر موقعها الرسمي أن الإجتماع التقني الخاص بالمواجهة انعقد صبيحة هذا الخميس في غياب مسؤولي الفريق المنافس بسبب عدم وصول بعثتهم إلى أرض الوطن، في حين حضر رباعي التحكيم بالإضافة إلى محافظ اللقاء وممثلين عن إدارة المولودية يتقدمهم سكرتير الفريق، كما تحدثت الأطراف الحاضرة عن تفاصيل مباراة الجمعة.

تجدر الإشارة إلى أنّ المباراة مبرمجة غدا الجمعة، بداية من الثالثة عصرًا بملعب 5 جويلية الأولمبي، وهو ما يعني استحالة إجراءها في الموعد المحدد، وذلك في ظل تأخر بعثة النادي البنيني عن إتمام بعض الإجراءات الإدارية، من بينها اختبار الكشف عن فيروس كورونا.