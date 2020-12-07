كورونا : تسجيل 573 إصابة جديدة و 11 حالة وفاة خلال الـ 24

سجلت 573 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و 11 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة في الجزائر, في الوقت الذي تماثل فيه 502 مريض للشفاء, حسب ما كشف عنه هذا الاثنين الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا, الدكتور جمال فورار.

وخلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية لفيروس كورونا, أوضح فورار أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 88.825 منها 573 حالة جديدة (أي بنسبة تقدر بـ 1,3 حالة لكل 100 ألف نسمة), فيما بلغ العدد الاجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 57.648 شخص.

كما بلغ العدد الاجمالي للوفيات 2527 حسب فورار, الذي أفاد كذلك بأن 38 مريضا يتواجدون حاليا في العناية المركزة.

وأضاف فورار أن 14 ولاية سجلت من 1 إلى 9 حالات و17 ولاية لم تسجل بها أي حالة, فيما سجلت 17 ولاية أخرى أكثر من 10 حالات.

وأكد بالمناسبة أن الوضعية الحالية للوباء تستدعي من المواطنين اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية, داعيا إياهم إلى الامتثال لقواعد الحجر الصحي.