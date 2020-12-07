الجزائر والاتحاد الأوروبي يعقدان دورتهما ال12 لمجلس الشراكة

عقدت الجزائر والاتحاد الأوربي اليوم الاثنين عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد دورتهما ال12 لمجلس الشراكة المتمحورة حول العلاقات الثنائية وآفاق اتفاق الشراكة الذي يربط الطرفين منذ 2005.

وترأس الدورة وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم مناصفة مع الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل.

يذكر أن الجزائر وقعت سنة 2002 اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2005.

و كان الاتفاق يقضي بإقامة منطقة للتبادل الحر بين الطرفين سنة 2017 قبل أن يتم تمديد اجل اقامة هذه المنطقة بثلاث سنوات، الى غاية سبتمبر 2020.

وقد طالبت الجزائر بمراجعة هذا الاتفاق حفاظا على إنتاجها الوطني لكن دون التنازل عن إطار الشراكة هذا.

وكان رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون قد أعلن في شهر سبتمبر الماضي أن الجزائر "ستراجع رزنامة التفكيك الجمركي وفق مصالحها الاقتصادية." وفي حديث خص به مجلة الجيش، أبرز السيد بوقدوم شهر سبتمبر الماضي أنه سيتم تقييم علاقات الجزائر مع شركائها الاستراتيجيين ببراغماتية للحفاظ على مصالح البلد"، مؤكدا أنه "لطالما حبذت الفعالية على حساب الجدل والإعلانات الزائفة".

وأضاف "سيتم تقييم العلاقات مع الشركاء الاستراتيجيين للجزائر لجعل البلد قوة اتزان".