تحسبا لاستئناف نشاط sntf : تخفيض لعدد الركاب وزيادة في الرحلات و بروتوكول صحي صارم

نظمت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، اليوم، زيارة مفتوحة لوسائل الإعلام على مستوى محطة آغا للقطارات بالجزائر العاصمة للوقوف على التدابير الإستثنائية والبروتوكول الصحي الخاص تحسبا لقرار محتمل باستئناف الرحلات.

و أوضح مدير الإستغلال بالشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، عبدالكريم حمزاوي، أن الشركة وضعت تدابير صرامة للتقيد بالبروتوكول الصحي منها إجبارية إرتداء الكمامة وتعقيم المحطات مرتين في اليوم بعد كل رحلة مع برمجة رحلة كل أربع ساعات للتخفيف من الإكتظاظ" ، كما تقرر أيضا خفض عدد الركاب وزيادة الرحلات لضمان السهر على سلامتهم .

من جانب آخر أكد المكلف بالمسافرين بالشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، قموري سمير، أن هذه الزيارة تهدف لتمكين وسائل الإعلام من الإطلاع على الإجراءات المتخذة من الشركة تحسبا لاستئناف الرحلات.

الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية تفقد 30 مليون مسافرعلى الاقل بسبب فيروس كورونا

تكبدت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية خسارة كبيرة من حيث عدد المسافرين منذ تعليق النقل بالسكك الحديدية الذي فرضته مكافحة انتشار فيروس كورونا بحوالي ثلاثين مليون مسافرعلى الاقل مقابل طاقة نقل تقدر ب40 مليون مسافر سنويا حسبما أعلنه مدير الاستغلال بالشركة عبد المالك حمزاوي اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة.

وأوضح حمزاوي أن "نقل البضائع هو الذي سمح للشركة العمومية بالحفاظ على كيانها حتى الآن لأنه منذ بدء الحجر الصحي في 22 مارس الماضي فقدت الشركة 30 مليون مسافر على الأقل".

وصرح خلال ندوة صحفية أنه من اجل تطبيق التباعد الاجتماعي تعتزم شركة السكك الحديدية في هذا الإطار الحد من عدد المسافرين إلى 640 شخصًا لكل قطار على الأكثر كجزء من البروتوكول الصحي مقابل 1400 في الأوقات العادية مُعلنًا من ناحية أخرى عن زيادة وتيرة القطارات العاملة (قطار واحد لكل 15 دقيقة) ، مضيفا أن موعد آخر قطار يتحرك سيتم تحديده وفقًا لساعات حظر التجوال الصحي.